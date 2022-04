Dal 20 al 22 aprile Open Week sulla Salute della Donna 2022

L’ASL di Biella aderisce al H-Open Week sulla salute della Donna, iniziativa promossa a livello nazionale da Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) tra il 20 e il 26 aprile in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna del 22 aprile in 270 ospedali Bollini Rosa. L’ASLBI parteciperà alla giornata grazie al contributo di diversi Medici appartenenti a tre differenti branche: Ostetricia e Ginecologia, Psicologia Ospedaliera e Chirurgia Generale-Senologia.

Tra il 20 e il 22 aprile sono quindi in calendario alcuni appuntamenti, online e in presenza, in un’ottica di prevenzione e sensibilizzazione sulla Medicina di Genere e, più in generale, sul benessere femminile con indicazioni, suggerimenti e considerazioni da parte di dottoresse e dottori.

Questo il programma delle iniziative dell’Azienda Sanitaria per H-Open Week sulla salute della Donna:

- Mercoledì 20 aprile ore 12,30: diretta Facebook sulla pagina Ospedale di Biella - ASLBI (@OspedalediBiellaASLBI) con l'équipe della Psicologia Ospedaliera (Roberta Rossi, Letizia Feriozzi, Elisabetta Scaruffi, Michela Papotto) e la Responsabile Tempia Valenta - tema "Il benessere psicologico della donna"; ore 21: pubblicazione video sulla pagina Facebook e sul canale YouTube (OSPEDALE DI BIELLA-ASL BI) con Alessandro Messina (Ostetricia e Ginecologia) - tema "Alimentazione e gravidanza";

- Giovedì 21 aprile ore 21: pubblicazione video sulla pagina Facebook e sul canale YouTube con Monica Torello Viera (Ostetricia e Ginecologia) - tema "Menopausa";

- Venerdì 22 aprile nel pomeriggio: consulti informativi gratuiti in Ospedale per le pazienti che desiderano informazioni su prevenzione del tumore mammario, ricostruzione mammaria ed ereditarietà del tumore della mammella, con Massimiliano Bortolini (chirurgo senologo Chirurgia Generale) - tema "Senologia: consulti informativi"; prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti su: https://www.eventbrite.it/e/318933437497; ore 21: pubblicazione video sulla pagina Facebook e sul canale YouTube con Chiara Germano (Ostetricia e Ginecologia) - tema "Tumori della terza età".