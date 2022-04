Edilnol Biella-Next Nardò, il prepartita

Seconda gara di fase ‘ad orologio’, la prima in casa per Edilnol Pallacanestro Biella. Dopo la vittoria ottenuta sabato scorso a Latina i rossoblù di coach Andrea Zanchi attendono al Forum la Next Nardò.

La formazione pugliese di coach Michele Battistini, subentrato da meno di un mese a coach Marco Gandini, hanno diversi giocatori di talento all’interno del proprio roster, su tutti Jazzmarr Ferguson, guardia che i tifosi di Pallacanestro Biella conoscono molto bene avendolo visto in rossoblù per tre stagioni consecutive. In cabina di regia troviamo Andrea Amato, mentre sotto le plance solidità ed esperienza sono garantite da Mitchell Poletti, veterano di questo campionato.

Una formazione solida che arriva alla sfida del Forum dopo la sconfitta casalinga contro Udine, desiderosa di centrare la prima vittoria della sua fase ‘ad orologio’. Dal canto suo l’Edilnol sa bene il peso specifico di questo match che può rappresentare un altro passo importante verso l’obiettivo salvezza. La prevendita della sfida è attiva su Vivaticket, mentre domani, giorno della gara, la sala stampa del Forum sarà aperta dalle ore 16.00 alle 19.00.ricordiamo a tutti gli abbonati che è attiva una speciale promozione: con soli 5 euro ogni abbonato potrà acquistare un tagliando per il match (promo non attiva nel parterre rosso e blu).

Palla a due domani sera, mercoledì 20 aprile, alle ore 20.30.

I ROSTER

Edilnol Pallacanestro Biella: 7 Jacopo Soviero, 8 Gianmarco Bertetti, 10 Luca Infante, 11 Carlo Porfilio, 15 Tommaso Bianchi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 35 Luca Loro, 36 Alessandro Morgillo, 41 Kenny Hasbrouck, 44 Steven Davis. All.: Andrea Zanchi. Next Nardò: 4 Mitchell Poletti, 6 Matteo Fallucca, 8 Andrea Cappelluti, 10 Jacopo Cavalera, 11 Jazzmarr Ferguson, 14 Andrea La Torre, 20 Ennio Leonzio, Mihajlo Jerkovic, 23 Dimitrije Jankovic, 34 Elhadji Thioune, 66 Andrea Amato. All.: Michele Battistini.

GLI EX DELLA PARTITA Tra le fila dei pugliesi troviamo diversi due ex rossoblù: Jazzmarr Ferguson, per tre stagioni elemento di spicco del roster biellese, e Andrea La Torre, a Biella nella stagione 2015/16.

DICHIARAZIONI PREPARTITA Andrea Zanchi (Head Coach Edilnol Biella) – “Voglio ringraziare i ragazzi perché di fronte a una squadra di fisicità, profondità ed esperienza come Latina hanno fatto una partita di voglia ed energia, da squadra molto più grande. Dal 17 di agosto la crescita di questo gruppo, a cui nessuno dava credito, è stata costante, frutto del lavoro e della passione. Ora recuperiamo le energie per essere pronti alla sfida di mercoledì contro Nardò. Il traguardo non è ancora raggiunto, dobbiamo sempre essere al top della forma perché non possiamo vincere di esperienza”.