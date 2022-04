Giornata Diocesana dei Ragazzi, Oropa 2022: “E' bello essere di nuovo qui tutti insieme”, FOTO

Giornata di festa oggi 19 aprile a Oropa, in occasione della Giornata Diocesana dei Ragazzi, che per la prima volta è stata organizzata al Santuario mariano dopo 4 anni di mancanza prima per il tempo brutto e poi per il Covid.

Clarissa ha 20 anni ed è dell'oratorio della Speranza di Cossato: “E' bello essere di nuovo qui tutti insieme dopo tanto tempo, perchè secondo me c'è proprio il bisogno di fare stare di nuovo tutti i ragazzi insieme. Nel periodo di Covid la nostra parrocchia ha continuato a lavorare, è sempre rimasta molto attiva, ma è sempre rimasta comunque nel suo guscio, nel senso che non ha potuto avere contatti con altre. Oggi qui siamo un centinaio solo noi ed è bello vedere che ci sono tante altre realtà. I ragazzi sono contenti, hanno partecipato volentieri. E' una cosa bella mettersi di nuovo in gioco e trovare il modo di fare fare cose belle a tanti ragazzi”.

Anche Edoardo Serranò dell'Oratorio di Tollegno è entusiasta: “Ci stiamo divertendo, c'è tanta gente. Noi come giaco da fare tutti assieme nel pomeriggio abbiamo allestito una escape room che abbiamo realizzato con del compensato. E' bello essere di nuovo qui dopo anni che non si organizzava più”.