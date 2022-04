Diga Camandona, possibile razionalizzazione dell'acqua se continua la siccità

Dopo uno degli inverni più asciutti di sempre, questo inizio di primavera non ha migliorato la situazione siccità nel Biellese.

Nessun beneficio dalle poche e scarse piogge di inizio aprile: in sostanza non piove in maniera importante da più di quattro mesi, precisamente dall'8 dicembre 2021.

Uno dei siti dove la siccità è più evidente è la diga di Camandona, con il livello dell'acqua quasi 10 metri sotto il livello massimo.

Dalla diga attinge l'Acquedotto Vallestrona, ente partecipato da Cordar Biella e dal Comitato Vallestrona (formato dagli industriali tessili della zona), e che fornisce l'acqua potabile al Comune di Cossato a quelli della Valle Mosso, e alle industrie site lungo il torrente Strona. Se la situazione non cambia, tra un mese le riserve di acqua potabile inizierebbero a scarseggiare tanto che potrebbe essere necessaria la razionalizzazione dell'acqua.

Rischio razionalizzazione che dovrebbe essere scongiurato come spiega il presidente Cordar Gabriele Martinazzo: “Siamo fiduciosi perché seguiamo continuamento il meteo e mercoledì 20 aprile dovrebbero arrivare 4 giorni di pioggia. In caso contrario, come deciso nel consiglio di amministrazione dell'Acquedotto dell'altra settimana, altri 20 giorni senza pioggia costringerebbero il Comitato Vallestrona a non darci più acqua”.