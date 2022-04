Pray, alla scuola media partono i lavori di manutenzione e gli studenti si spostano

A Pray l'amministrazione comunale, d'intesa con la dirigente dell'istituto comprensivo, hanno convenuto il trasferimento della scuola primaria di secondo grado presso la vecchia materna in via Bartolomeo Sella per consentire lo svolgimento in sicurezza di importanti lavori di manutenzione straordinaria.

Lo annuncia il sindaco Gian Matteo Passuello: “Dopo Pasqua le lezioni saranno svolte presso la struttura provvisoria fino alla fine dell'anno scolastico e per buona parte del prossimo. I lavori di manutenzione straordinaria saranno totalmente finanziati dal Ministero dell' Interno per un importo di 800.000 euro che consentiranno la messa in sicurezza della struttura dal punto di vista statico e sismici, tutti i servizi igienici e la centrale termica. Particolare attenzione sarà dedicata alla pavimentazione interna con l'installazione di un nuovo e più moderno piano di calpestio. Con l'occasione dei lavori sarà installato nel perimetro dell'edificio un impianto fotovoltaico per un importo di 50.000 euro la cui produzione consentirà di limitare la spesa energetica per il nostro Comune”.