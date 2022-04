Zubiena, continua la ristrutturazione del forno di Vermogno: bene la prima accensione

Prosegue il lavoro di riparazione del forno storico di Zubiena in via Debernardi da parte dell’associazione Vermogno Vive che, a partire da gennaio, ha avviato la ristrutturazione avvicinandosi, di volta in volta, sempre più al traguardo. Sabato 16 aprile i volontari dell’associazione hanno completato la pavimentazione ed effettuato, nei giorni successivi, la prima accensione che ha mostrato il buon funzionamento della canna fumaria.



Si procederà quindi con le successive accensioni di poche ore, al fine di dilatare gli stucchi del refrattario. Come menzionato in un precedente articolo (leggi qui), al momento non c’è ancora una data di inaugurazione ufficiale ma da parte di Vermogno Vive traspare un grande ottimismo.