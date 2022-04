Cavaglià, il mercatino delle pulci si sposta a villa Salino

Cambio di location per il celebre mercatino delle pulci di Cavaglià che lo scorso anno si era principalmente svolto in piazza Olivieri di Vernier. Il 2022 riparte dal giardino di Villa Salino, in via Vercellone 7, e si svolgerà nella giornata di sabato 23 aprile dalle ore 08 alle 18. Inoltre, per l'occasione la villa sarà aperta per una visita guidata dalle 10 alle 12.

L’evento è organizzato dall’associazione Nuova Alba con il patrocinio del comune di Cavaglià. Per maggiori informazioni: 366.2219171. Il mercatino sarà in seguito riproposto ogni quarto sabato del mese.