A Pratrivero gare automobilistiche in scala 1:10

Si torna in pista a Pratrivero, località del comune di Valdilana, con un nuovo appuntamento organizzato dal Comitato festeggiamenti della frazione. Si tratta di una pista per modellini di auto in scala 1:10 che verrà posizionata il 24 aprile al parco giochi Don Ferdinando Marchi, giornata nel quale non sarà ancora possibile recarsi per far sgasare il proprio modellino. Il giorno successivo, lunedì 25 aprile, ci sarà invece l’apertura al pubblico e tutti si potranno recare al parco a partire dalle 8.



Appuntamento speciale anche per martedì 26 dove, dalle 10 alle 14, la pista rimovibile ospiterà una vera e propria gara tra piloti esperti, divisi nelle due categorie “Expert” e “Giovanissimi”. Premiazioni a seguire.