A Candelo è caccia alle uova in Biblioteca

Continuano le iniziative rivolte ai bambini di Candelo: arriva il laboratorio per realizzare dei pensierini a tema pasquale e una caccia al tesoro per far scoprire ai bimbi la Biblioteca. Lo annuncia il sindaco Paolo Gelone: “Vogliamo una città sempre più a misura di bimbo, per questo il nostro impegno è promuovere la cultura anche in modo nuovo, colorato, allegro. L'iniziativa è gratuita e dedicata ai bambini di Candelo, su prenotazione scrivendo a ufficiocultura@comunedicandelo.it”.

La caccia alle uova in Biblioteca è in programma domani, martedì 19 aprile, alle 10.30 (in caso di sold out si replica al pomeriggio alle 14.30).