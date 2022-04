Buona Pasqua in poesia da Su Nuraghe di Biella

Porta il numero 713 la poesia che Nicola Loi di Ortueri (Nuoro) ha inviato al Circolo Culturale Sardo di Biella. Viene dedicata ai soci di “Su Nuraghe” “cun istima e amistade”, “con stima ed amicizia” affinché questa Pasqua, “Pasca Manna/Pasca de Abrile”, “entri nel cuore,/come un giorno soleggiato./Come l’arcobaleno il mondo colora,/affinché ritorni la pace sovrana”, che nella caratteristica musicalità della lingua sarda suona: “intret in su coro,/Comente una die soliana,/Che s'arcu 'e chelu su mundu coloro,/Pro chi torret sa paghe soberana”.

Se le ultime due recenti Pasque sono state vissute sotto il segno di interminabili restrizioni governative, questa è tragicamente segnata da una moderna versione di guerra dei potenti, guerra che sempre è in danno della povera gente. Sofferenza in pericolosa estensione dal Popolo ucraino verso il resto del mondo.“Est Pasca trista si paghe no b'ada/ È Pasqua triste se pace non c’è”, afferma il Poeta, augurando che “S'amore torret dae domo in domo,/E dogni arma restet a sa muda”, vale a dire, che “L’amore ritorni di casa in casa,/E ogni arma resti muta”.

Perché libertà, umanità, fratellanza, pace devono essere faro, punto di riferimento in quanto valori universali capaci di unire e far incontrare, anche in giorni come questi in cui la Cristianità celebra l’amore del Dio divenuto uomo, che ci ha redento attraverso “Sa Pasca … insambenada”,“la Pasqua … insanguinata”.La composizione verrà inserita tra i testi del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, per imparare e leggere e scrivere in lingua materna contemporanea.

Incontri mensili transoceanici che tengono vivi i contatti tra il Circolo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina) all’interno di “Casa Sardegna - gemellaggio tra Nuraghes”, progetto a regia regionale su indirizzo assessoriale di Alessandra Zedda, Assessore del Lavoro e Vicepresidente della Regione Autonoma della Sardegna.