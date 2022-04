A Biella si celebrano i primi 100 anni del palco della musica ai Giardini Zumaglini

La partecipazione di Storie di Piazza aps, all'evento “Rinascere dalla musica”, svoltosi il 14 aprile ai Giardini Zumaglini di Biella, un'iniziativa voluta dal Prof. Gianfranco Ribaldone con il patrocinio del Comune di Biella, è stata l'occasione per l'Associazione di annunciare le diverse iniziative in programma per l'estate 2022 che hanno lo scopo di animare i Giardini Zumaglini di Biella.

Il centenario del palco della musica cadeva proprio il 14 aprile poiché il 14 aprile 1922, il Consiglio comunale di Biella, presieduto dal sindaco Virgilio Luisetti, deliberò la costruzione, nel giardino pubblico, della “cassa armonica”, elegante palco destinato a ospitare le esibizioni della Banda Cittadina. In quel mese di aprile 1922 altre potevano essere considerate le urgenze; eppure si volle donare un cuore di musica e di bellezza alla parte antica del grande giardino, ritenendo che anche questa fosse un'urgenza per la città, dopo i giorni del dolore segnati dalla Grande Guerra, dalla sua coda avvelenata di odio e dalla terribile epidemia influenzale detta "spagnola". Esattamente cent'anni dopo, alle 17.30 del 14 aprile, per un momento è stato rivissuto quell’antico desiderio.

Ai piedi del palco, coadiuvate da Gianfranco Ribaldone e Manuela Tamietti, quattro ragazze adolescenti hanno intrattenuto il pubblico con musica e letture per questo piccolo ma simbolicamente forte evento intitolato “Rinascere dalla musica”. Brani musicali eseguiti da Carola Boano, violoncello, e da Beatrice Potena, violino, studentesse dell’Istituto Lorenzo Perosi, si sono alternati alle letture di Ania e Greta Masi, giovani attrici dell'Associazione Culturale Storie di Piazza aps, evocando frammenti di storia dei Giardini Zumaglini contenuti nel libro Treni e Clorofilla scritto dal Prof. Ribaldone. Le future iniziative di Storie di Piazza aps prevedono un massiccio coinvolgimento di ragazzi di età compresa tra i 12 e i 25 anni, a cui l’Associazione vuole dedicare ampio spazio espressivo e d’ascolto, con il proposito di offrire loro occasioni di aggregazione e socialità in questo periodo così difficile. Con la collaborazione del Comune di Biella e il patrocinio di Biella Città Creativa Unesco, si svolgerà in giugno, ai Giardini Zumaglini, la presentazione del libro Treni e Clorofilla di Gianfranco Ribaldone, un pomeriggio di chiacchiere e letture itineranti sullo stile delle “Passeggiate con l’autore” svolte in questi anni al Lanificio Ex Botto di Miagliano in collaborazione con l'Associazione Amici della Lana.

Sempre nell'estate, per il progetto Contiamo su di noi-Connessioni, sostenuto da Fondazione CR Biella e da altri enti locali, è previsto un laboratorio audiovisivo per ragazzi e la realizzazione di un cortometraggio proprio ai Giardini Zumaglini con la partecipazione dei ragazzi coordinati da Maurizio Pellegrini e Manuela Tamietti. Per avere informazioni, iscriversi alle numerose iniziative estive o suggerire idee è possibile fare richiesta a info@storiedipiazza.it o andare sul sito (www.storiedipiazza.it) per compilare il questionario dell'iniziativa Contiamo su di noi - Connessioni che prosegue il cammino intrapreso con successo nella prima edizione del 2021 (con la realizzazione di 4 corti nei paesi di Miagliano, Muzzano, Magnano e Ronco Biellese) e prevede lo svolgimento di altri cortometraggi in altri paesi del Biellese.