Tragedia in Valsusa, due morti e un ferito grave in uno scontro tra auto (foto di repertorio)

Due morti e un ferito grave. E' questo il bilancio del grave incidente stradale che si è verificato ieri notte sulla Statale 25 del Moncenisio, all'altezza di Bruzolo in Val di Susa.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, che si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri. Le vittime sono un 19enne e un uomo di 51 anni. I due, alla guida di due auto, sono morti sul colpo e il 118 ha potuto solo constatarne il decesso.

Ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Rivoli una 21enne che viaggiava con la giovane vittima. Sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri di Susa.