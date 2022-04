Operata incinta da sveglia per una gravissima infezione: salvi mamma e feto (foto di repertorio)

Operata da sveglia in gravidanza per una gravissima infezione al torace: salvi sia la mamma, che feto. E' questa la bella storia di Pasqua che arriva dall'ospedale Molinette di Torino, dove una 39enne incinta alla 17° settimana è stata ricoverata per una gravissima infezione polmonare e del torace.

Una probabile polmonite trascurata ha spinto la donna a recarsi presso il Pronto soccorso del Mauriziano, dove è poi stata trasferita nel reparto di Ginecologia: qui la diagnosi di empiema pleurico. L’unica possibilità di cura è l’intervento chirurgico, ma con il rischio di mettere in pericolo il nascituro.

La 39enne è stata quindi trasferita alle Molinette, dove è stata operata da sveglia eliminando i rischi per la gravidanza legata all’anestesia generale. L’intervento è stato eseguito con successo dal dottor Paraskevas Lybéris, dal professor Enrico Ruffini, dal dottor Francesco Guerrera e dall’anestesista dottor Giulio Rosboch, utilizzando la tecnica dell’awake surgery.

E' stato possibile trattare l’infezione grave per via mini-invasiva, evitando così la somministrazione di potenti farmaci. Le condizioni della paziente sono subito migliorate ed i controlli ecografici hanno confermato le buone condizioni del nascituro. Ora la paziente è stata trasferita nuovamente presso l'ospedale Mauriziano e proseguirà le cure presso il reparto di Pneumologia (diretto dal dottor Roberto Prota).