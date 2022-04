Ponderano, spunta animale selvatico in mezzo alla strada: l’auto non evita l’incidente (foto di repertorio)

Serata da brividi per un biellese di 56 anni. Stando alle informazioni raccolte, un animale selvatico è sbucato all’improvviso in mezzo alla strada ed è stato travolto in pieno dall’uomo alla guida della sua auto.

Il sinistro autonomo è avvenuto ieri, 17 aprile, a Ponderano. Dopo l’impatto l’animale si è dileguato nei campi circostanti mentre il veicolo ha riportato alcuni danni alla carrozzeria. Indenne il conducente. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito.