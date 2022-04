Incidente stradale nella mattinata di Pasqua, scontro tra due auto

Incidente stradale nel giorno di Pasqua. Il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri, 17 aprile, in via Amendola, a Cossato: a rimanere coinvolti, per cause da accertare, due mezzi guidati da un uomo di 51 anni e una donna di 32 anni. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.