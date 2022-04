Famiglia assente da casa per Pasqua, i ladri fanno razzia: furto a Viverone

Hanno aspettato che la famiglia uscisse di casa per le festività pasquali per colpire. Nuovo colpo dei ladri nel Biellese: stavolta, a finire nel mirino dei soliti ignoti, l’abitato di Viverone.

Stando alle ricostruzioni del caso, avrebbero forzato la porta d’ingresso del locale e, dopo aver messo a soqquadro alcune stanze, si sarebbero impadroniti di un po’ di denaro. La cifra è in via di quantificazione. Traumatico il ritorno al casa dei proprietari che hanno subito richiesto l’intervento dei Carabinieri. Sono in corso le indagini per dare un volto ai responsabili.