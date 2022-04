Dolore a Cossato per la morte di Dante Aglietti, il ricordo di Wilmer Ronzani: “Rimangono i tuoi insegnamenti”

Ha suscitato dolore la notizia della morte dell’ultimo partigiano di Cossato Dante Aglietti, scomparso all’età di 96 anni (leggi qui). Tanti i messaggi di vicinanza e cordoglio condivisi sui social.

Tra questi vi è il ricordo dell’amico Wilmer Ronzani: “Il partigiano Dante Aglietti, a cui ero legato da un affetto profondo, ci ha lasciati a pochi giorni di distanza dal 25 aprile, Anniversario della Liberazione del nostro Paese a cui lui aveva partecipato in prima persona con il nome di battaglia di Topolino. È a persone come Dante che dobbiamo la nostra libertà ed è grazie a persone come Dante che il nostro Paese è riuscito a sconfiggere il nazismo e il fascismo. Aveva abbracciato le ragioni e gli ideali della Resistenza e dell'antifascismo per assicurare alla sua generazione e a quelle futuro la possibilità di vivere in un Paese che seppe darsi una delle più belle Costituzioni del mondo. E negli anni che seguirono la Liberazione fino ai giorni nostri ha continuato a difendere con orgoglio le ragioni di quella scelta. Grazie Dante, amico e compagno carissimo, per ciò che hai fatto per restituire al nostro al Paese un futuro di pace e di libertà. Grazie per ciò che ci hai insegnato con la coerenza del tuo impegno. A me e a tutti noi rimarranno i tuoi insegnamenti e l'onore di averti conosciuto e Ti ricorderemo per il tuo rigore e la Tua straordinaria umanità”.