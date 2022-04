Cossila: Urta un'auto in sosta poi rimbalza contro un secondo mezzo. A fuoco due auto FOTO

I Vigili del Fuoco e i Carabinieri sono intervenuti poco dopo le 20.30 per un incidente a Cossila che ha visto coinvolte tre auto.

Dalle prime ricostruzioni sembra che uno dei mezzi abbia centrato un secondo veicolo in sosta rimbalzando contro ad un terzo che transitava in quel momento. I due veicoli, per l'impatto, hanno preso fuoco e l'intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza immediata della scena, mentre gli occupanti, usciti in tempo dagli abitacoli, venivano presi in carico dai sanitari del 118 apparentemente in discrete condizioni.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso e l'accertamento delle responsabilità.