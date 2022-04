Speciale in televisione su Candelo

Candelo torna in televisione. Lunedì 18 e martedì 19 aprile su TELECUPOLE, dalle 12,30 alle 14, nella trasmissione " Saluti Salutissimi" ci sarà uno speciale su Candelo e Candelo in Fiore. Lo comunica il sindaco Paolo Gelone: “Un modo speciale per festeggiare queste giornate insieme: riscoprire e promuovere in tv il nostro paese, le sue bellezze e le persone che lo rendono speciale! Altri eventi, Associazioni, artisti, attività, peculiarità di Candelo saranno protagonisti in puntate future, che presto saranno comunicate”.