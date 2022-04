25 aprile a Mongrando, ecco il programma della celebrazione

Anche quest’anno, in occasione del 77° anniversario della Liberazione, Mongrando si prepara per la ricorrenza del XXV Aprile, Anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo. Come di consueto si è affisso lo striscione sulla facciata del Municipio: “W il 25 Aprile”. L’amministrazione invita la cittadinanza a partecipare lunedì 25 aprile, con ritrovo alle 8.15, di fronte al Palazzo Comunale. A seguire avrà luogo la deposizione della corona a Curanuova (ore 9) e San Lorenzo (ore 9.15)