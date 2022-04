Da Vigliano una donazione di 950 euro per la ricerca sui tumori femminili

È stato come un regalo di Pasqua quello che Cristina Vazzoler e Luca D’Andrea hanno consegnato al Fondo Edo Tempia: sono i 950 euro frutto dell’iniziativa “La vita corre… noi camminiamo insieme” che il comune di Vigliano ha organizzato il 13 marzo. La sindaca e l’assessore allo sport hanno affidato i proventi della manifestazione, una passeggiata fino al castello di Montecavallo terminata con una visita guidata, alla presidente del Fondo Simona Tempia e alla vice, responsabile delle manifestazioni sportive, Anna Rivetti.

La camminata è il modo con cui il Comune già da qualche anno vuole celebrare la giornata internazionale della donna, concentrandosi sulla salute e sui corretti stili di vita. Fare movimento è infatti uno dei modi più semplici di mantenersi sani, come stabiliscono le dodici regole del Codice Europeo contro il cancro. In più la manifestazione si è trasformata in un sostegno concreto: il denaro raccolto aiuterà a finanziare i progetti sui tumori femminili che il Fondo Edo Tempia conduce nei suoi laboratori di ricerca.