Bel gesto di ABIO Biella, regalati doni di Pasqua al reparto di Pediatria dell’Ospedale

Bel gesto di ABIO Biella che ha consegnato alcuni bellissimi regali al reparto di Pediatria - Dipartimento Materno Infantile dell'Ospedale in occasione della Pasqua.

“Giochi e figurine saranno consegnati in questi giorni ai piccoli ricoverati grazie ancora una volta alla generosità e alla sensibilità di ABIO Biella, sempre al fianco e a supporto dell'ASLBI per il benessere dei bambini e la serenità delle famiglie – si legge nel post dell’ASL Biella - I doni sono stati recapitati dalla presidente Roberta Tanzi. Grazie ABIO Biella per questi momenti di gioia”.