Cerrione, alunni in visita alla Parco della Bessa

Progetto ambiente al via a Cerrione. Gli alunni delle classi 4 e 5 della scuola primaria, accompagnati dalle docenti Raviglione, Ballon e Grossi hanno accompagnato i ragazzi nel Parco della Bessa con l’esperta Maffeo. Nei prati di Cerrione è stato loro spiegata l’importanza ecologica dei prati costituiti da erba e fiori selvatici che non sempre è tenuta in sufficiente considerazione. I fiori di prato i pascoli rivestono un ruolo estremamente significativo per tutta la fauna. Con gli alberi ancora spogli hanno visto nidi di uccelli che vivono seguendo le nostre stagioni.