Viverone al fianco dell’ambiente, il Comune adotta alveare e le sue api

Con l’arrivo della primavera, le api escono dal loro alveare e la natura rinasce in tutto il suo splendore. Molti però temono la loro presenza. Per questo il comune di Viverone ha deciso di adottare un alveare, con le sue api, per salvaguardare l’ambiente e sensibilizzare le future generazioni a preservare ciò che ci circonda.

Domani, 19 aprile, si svolgerà un laboratorio interattivo dalle 10 alle 12 al Parco Comunale di Viverone (in caso di maltempo, l’evento verrà rinviato). Prenotazioni e informazioni al numero 342.9815666.