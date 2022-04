Marcia alpina, la seconda prova regionale è alla Viera di Coggiola

E’ il gruppo sportivo Genzianella che domenica 24 aprile organizzerà alla Viera di Coggiola, la seconda prova regionale di marcia alpina di regolarità. La manifestazione prevede l’assegnazione alla prima Associazione classificata del trofeo in memoria di Baravaglio Ennio e Cerruti Launone Claudio. Lo scenario le montagne della Valsessera sotto lo sguardo del Monte Barone, il percorso naturalmente segreto ai concorrenti, sarà come ogni anno, impegnativo ma allo stesso tempo, suggestivo grazie ai panorami che il luogo riserva ai marciatori.

Alla gara possono partecipare gli atleti iscritti al campionato regionale nella categoria Open unica, Cadetti, Ragazzi; inoltre i tesserati alla F.I.E che non partecipano al campionato regionale e i non tesserati che vogliono cimentarsi per la prima volta in questo sport, saranno inseriti nella categoria Base ed avranno una classifica separata. La tassa d’iscrizione è €5 per tutti, i non tesserati devono aggiungere ulteriori €2 per l’assicurazione. Il programma prevede: Giovedì 21 aprile alle ore 20 il termine delle iscrizioni che devono pervenire all’indirizzo di posta E-Mail cronogarebiellese@gmail.com.

Alle ore 20,30 il sorteggio dell’ordine di partenza. Domenica 24 aprile alle ore 7,30 ritrovo dei concorrenti presso la sede della Pro Loco di Viera Rivò per il ritiro dei pettorali, ore 8,30 la partenza del primo concorrente. Al termine della gara, appena pronte le classifiche si terrà presso la Pro Loco di Viera la premiazione con ricchi premi in natura ai primi classificati nelle categorie Cadetti- Ragazzi, Juniores e Base. Nella categoria Open unica: al primo classificato una medaglia d’oro ed un cesto di prodotti Conad, al secondo e terzo classificato cesto prodotti Conad. L’Associazione organizzatrice avverte che durante tutta la manifestazione sarà in vigore la normativa sulla sicurezza Covid 19, ogni concorrente dovrà compilare il modulo di autocertificazione che potrà scaricare sul sito www. marciaregolarità.it/ locandinegare.