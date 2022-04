Puliamo Vigliano, una giornata a favore dell’ambiente e della pulizia degli spazi verdi

Il 22 aprile prossimo - un mese e due giorni dopo l'equinozio di primavera - le Nazioni Unite celebrano la giornata mondiale della Terra: una ricorrenza per ricordare la centralità della tutela del nostro pianeta ed agire di conseguenza. Un sistema educativo ispirato alle tematiche ambientali è uno degli ambiti fondamentali in cui operare.

In questa direzione, sono attivi i rappresentanti del Consiglio comunale dei Ragazzi di Vigliano Biellese, che intendono dimostrare la loro sensibilità ambientale con l’iniziativa “Puliamo Vigliano”, che si terrà il prossimo venerdì 29 aprile dalle 15 alle 17. Muniti di guanti e sacchi alla mano, i ragazzi si dedicheranno agli spazi verdi del paese, in particolare ai parchi gioco, operando in piccoli gruppi con accompagnatori.

“Malgrado l’attenzione che l'Amministrazione comunale pone all’igiene ambientale, compreso lo spazzamento delle strade (solo nel primo trimestre dello scorso anno sono stati posati sul territorio ben 76 cestini per i rifiuti e 5 cestoni, ad integrazione e parziale sostituzione di quelli già esistenti) il menefreghismo di chi getta a terra i rifiuti e l’azione del vento che li dissemina rende periodicamente necessario ed utile un intervento come questo, in cui non ci si limita a constatarne la necessità, ma si opera in modo concreto e tangibile per rendere più puliti i luoghi più frequentati dai giovanissimi – spiegano dal Comune - L’organizzazione si avvale dell’apporto dell’insegnante referente, Nicoletta Coppola, e dell’assessore all’istruzione, Elena Ottino, con la preziosa collaborazione del parroco don Luca Murdaca, e di alcuni animatori dell’oratorio di Santa Maria Assunta. L’invito a partecipare è rivolto a tutti gli studenti della scuola media, affinché l’azione possa essere quanto più incisiva possibile. Il CCR ha reso noti, in tutte le classi, i referenti ed i contatti al riguardo”.