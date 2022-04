Pasquetta al Parco della Burcina alla scoperta delle fioriture primaverili

Il Parco della Burcina di Pollone o meglio la Riserva Naturale Parco Burcina “Felice Piacenza”, per i biellesi, è il parco per eccellenza, il luogo dove fare da soli o con amici e famiglia piacevoli passeggiate, ma anche molti turisti hanno apprezzato questo luogo tanto da essere entrato nella rosa dei parchi più belli d'Italia.

Per lunedì 18 aprile (Pasquetta) il WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi (gestore della Biblioteca nella Natura all’interno del Parco) propone una visita con Guida Escursionistica Ambientale, della durata di 2 ore circa, per tutti, comprese le famiglie con bambini, alle fioriture primaverili dell’Area Protetta. Per la partecipazione è richiesto un contributo di € 5,00 a persona (bambini fino a 12 anni gratuito) e il numero massimo stabilito di iscritti è di 20, con iscrizione obbligatoria attraverso un modulo online: https://forms.gle/8Dq6ziZQrKdG5SiR9

Il ritrovo è fissato presso la Biblioteca nella Natura all’interno del Parco (Casino Blu, laghetto) a poca distanza dal parcheggio di Pollone (Biella), per esser pronti a partire alle ore 14:30 (si raccomanda la puntualità). Altre informazioni: www.gboropa.it – gboropa@gmail.com – 331.1025960