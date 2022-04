A Piedicavallo grigliata di Pasquetta con il gruppo Alpini a la Pro Loco

In occasione della giornata di Pasquetta del 18 aprile, il gruppo Alpini di Piedicavallo e la Pro Loco organizzato, presso la sede Pro Loco, adiacente a quella degli Alpini, di via IV novembre 3 a partire dalle ore 12:30. Si potrà pranzare in loco o da asporto previa prenotazione, entro mercoledì 13, al numero 333.2406029 oppure 335.7778969. Ingresso consentito solo con green pass.