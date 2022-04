Tanta fretta di nascere nella notte di Pasqua, fiocco rosa nella vicina Postua

Ha avuto fretta di nascere la piccola Camilla e così, ad aiutare la sua mamma che non ce l'avrebbe fatta ad arrivare in tempo in ospedale, ci ha pensato il personale del 118, accorso a Postua nella notte di Pasqua.

I sanitari in servizio sull'ambulanza hanno assistito la mamma, aiutandola nelle fasi più delicate del parto: grande gioia per la famigliola di Postua e momenti di commozione per il personale in servizio. Un benvenuto affettuoso alla piccola Camilla che ha già regalato una Pasqua indimenticabile e che di certo porterà tanta felicità alla sua famiglia.