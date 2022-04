Muore a 62 anni nel giorno di Pasqua, dolore a Vigliano per la scomparsa di Mariangela Martiner (foto dalla pagina Facebook di Vigliano 2.0)

Un grave lutto ha funestato la comunità di Vigliano Biellese. Questa mattina, 17 aprile, è mancata all’affetto dei suoi cari Mariangela Martiner: aveva 62 anni. Volto molto conosciuto in paese, specialmente nella vita parrocchiale e nell’associazionismo del paese. Inoltre, 3 anni fa, si era candidata come consigliere comunale nella squadra dell’allora candidato sindaco Filippo Fassina.

“Purtroppo oggi ci ha lasciati una grande amica – si legge nel post della lista civica Vigliano 2.0 - Cara Mariangela, vogliamo ricordarti così, con il tuo sorriso contagioso e la grinta che hai sempre dimostrato. Abbiamo avuto la fortuna di conoscerti e di condividere con te una bellissima esperienza per il paese che hai tanto amato. Non dimenticheremo mai la straordinaria persona che abbiamo conosciuto. VIGLIANO 2.0 si stringe attorno a Giorgio e a tutta la famiglia in questo momento di immenso dolore”.

Il Santo Rosario sarà recitato martedì 19, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Vigliano Biellese. Sempre qui, si svolgeranno i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 14.30 di mercoledì 20 aprile.