Coppia in difficoltà sul sentiero dell’Argimonia, intervento di Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino

Intervento congiunto dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino per il recupero di una giovane coppia di escursionisti, in difficoltà sul sentiero dell’Argimonia.

La richiesta di aiuto è arrivata alla centrale operativa nel tardo pomeriggio di oggi, 17 aprile: stando alle informazioni raccolte, due giovani, provenienti dal vicino Varesotto, avevano lasciato la macchina al Bocchetto Luvera e si erano incamminati lungo il percorso che porta all’Argimonia.

Ad un certo punto, però, avrebbero deviato dal sentiero per via del terreno impervio e sarebbero finiti in una zona ancor più impraticabile. Preoccupati, hanno preferito contattare e aspettare i soccorsi. Fortunatamente, poco distante da loro, era presente un volontario del Soccorso Alpino della zona di Valsesia che li ha accompagnati sulla via del ritorno.

All’arrivo delle squadre, la comitiva era quasi arrivata al parcheggio: i due stavano bene e non avevano bisogno di ulteriori cure sanitarie.