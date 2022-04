Addio Dante Aglietti, Cossato piange il suo ultimo partigiano: aveva 96 anni

Dolore nel Biellese per la morte di Dante Aglietti, ultimo partigiano della città di Cossato. Aveva 96 anni. La sua scomparsa è avvenuta questa mattina, 17 aprile. Numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia, condivisi da poche ore sui social. Lo stesso circolo locale del Partito Democratico lo ricorda così: “Ciao Dante. Rimarrà un ricordo indelebile della tua figura sempre sincera e lucida nell’esprimere le proprie idee. L’Antifascismo sempre. La perdita di un amico di tutti. Grazie per tutto Dante”.

Nome di battaglia Topolino, partecipò alla battaglia della Garella, avvenuta nell'aprile 1944. Dopo la guerra, aveva lavorato per anni alla Filatura Gallo. Appassionato di calcio, pesca e caccia, ha sempre partecipato agli incontri casalinghi della squadra di casa. Nel 2016, la Prefettura di Biella gli aveva consegnato, insieme ad altri (come il compianto Elio Panozzo) la Medaglia della Liberazione ai reduci di guerra. A detta di chi l'ha conosciuto in vita, se ne va una pagina importante della storia di Cossato.

Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 18 aprile, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all’Impresa Funebre Minero, alle 15 di martedì 19 aprile. La salma riposerà nel locale cimitero.