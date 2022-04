Pasquetta al Monastero di Castelletto tra visite, passeggiate ecologiche e apericena

Pasquetta al Monastero Cluniacense di Castelletto Cervo. L’evento, in programma domani, 18 aprile, prevede alle 10 la Santa Messa in memoria degli amici della Pro Loco; a seguire la benedizione di fiori, piante e sementi, in vendita a favore dell’oratorio di Castelletto.

Poi avranno inizio le visite guidate e il pranzo di Pasquetta. Nel pomeriggio, oltre alla presenza di bancarelle e stand enogastronomici, si potrà prendere parte alla passeggiata ecologica e all’apericena con specialità del territorio.