L’esperienza della Oasi delle Api di “Nuraghe Chervu” piace ed è esportata in altre zone del Piemonte

Nell’immagine, Biella, Oasi delle Api: (al centro), Piergiorgio Bonci, presidente della Consociazione Apicoltori della Provincia di Torino in visita ai “Casiddos di Nuraghe Chervu” con alla sua sinistra Paolo Detoma presidente dell’Associazione Biellese Apicoltori.

Ultima, in ordine di tempo, la recente visita, (venerdì 15 aprile 2022), di Piergiorgio Bonci, presidente della Consociazione Apicoltori della Provincia di Torino che ne ha apprezzato la funzionalità in ottica didattica e che si propone di replicarla in una delle cascine di “La Mandria” di Venaria Reale, meraviglioso parco naturalistico, area protetta della Città Metropolitana di Torino.

Lo hanno accolto il presidente del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, Battista Saiu e il presidente dell’Associazione Biellese Apicoltori, Paolo Detoma, illustrando fattibilità, criticità, fasi di realizzazione e gestione di quello che risulta essere il primo casello italiano della “Autostrada delle api”, un corridoio verde progettato nel 2015 a Oslo, in Norvegia, che già coinvolge i parchi a Nord di Londra. Percorso fiorito europeo che si snoda tra tetti e balconi delle citta i cui primi chilometri realizzati in Italia partono da Fiano, comune della città metropolitana di Torino. Iniziativa che guarda lontano grazie alla sensibilità di Mara, una maestra della locale Scuola Primaria che ha entusiasmato i suoi piccoli allievi, chiedendo di coinvolgere i comuni limitrofi e il Parco di “La Mandria”.

Dalle Valli di Lanzo agli alveari didattici dei “Casiddos di Nuraghe Chervu”, il passo è breve inserendo a buon titolo entrambe le località nella “Agenda 2030” europea per lo sviluppo sostenibile, contribuendo a raggiungere l’”Obiettivo 15”, vale a dire: “Proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, … contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità”.Visite guidate gratuite alla “Oasi delle Api – casiddos di Nuraghe Chervu”, via Lago Maggiore. Info e contatti, Idillio: 334 345 2685.