La magia rivive al Parco Reda di Valdilana, al via caccia al tesoro con gli alunni

Il Parco Reda di Valdilana affascina sempre più i giovani visitatori. Nei giorni scorsi, i bimbi della scuola dell'infanzia di Valle Mosso/Crocemosso sono arrivati nell’area verde per osservare le caratteristiche della stagione primaverile.

“Appena giunti si sono incontrati con i ragazzi della scuola secondaria. Davvero un incontro gradito e del tutto casuale – spiegano gli Amici del Parco Reda sui propri canali social - In un secondo tempo, camminando per il parco, maschietti e femminucce sono stati coinvolti in una mini caccia al tesoro dopo aver scartato una singolare lettera scritta su una busta del pane. A fine mattinata i bambini in libertà hanno anche osservato e toccato i fiori e le piante seminate da altri compagni più grandi”.