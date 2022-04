Dopo due anni di stop, torna a Bagneri la Festa delle Erbette

La “festa delle Erbette” a Bagneri, con una tradizione iniziata nel 1995, è stata necessariamente sospesa negli ultimi due anni; gli Amici di Bagneri sono quindi contenti di riproporre finalmente l’invito a una giornata rivolta in particolare alle famiglie che desiderano trascorrere Pasquetta in semplicità e amicizia, godendo della natura e del paesaggio della Valle Elvo, e scoprendo anche le testimonianze di arte e cultura che si incontrano nel borgo alpino di Bagneri, frazione di Muzzano (per raggiungerlo si consiglia di passare da Santuario di Graglia, Bossola e quindi Tracciolino direzione Oropa, visto che sulla strada “da sotto” è presente un cantiere): la bella chiesa parrocchiale, l’Ecomuseo della Civiltà Montanara, la Madonna del Piumin e altre opere del Sandrun, e poi il “Sentiero Vivo” e altre opere della scultrice Cecilia Martin Birsa.

Alle 11 domani, 18 aprile, sarà celebrata la Santa Messa, quindi verso le 13 i volontari proporranno un “pic-nic” con una serie di semplici e gustosi assaggi di frittate varie, salumi, formaggi, oltre a dolce e caffè. Tavolate all’aperto, sperando nel bel tempo, visto che i posti al coperto sono limitati. Nel pomeriggio visite guidate al borgo. Le offerte raccolte nella giornata andranno a sostegno delle spese per manutenzione e gestione delle strutture del borgo che accolgono tutto l’anno visitatori e tanti bambini e giovani. In tutti i momenti della festa, anche all’aperto, sarà ovviamente necessario rispettare le necessarie cautele in materia di prevenzione dell’epidemia Covid. Per motivi organizzativi è vivamente raccomandata la prenotazione per il picnic, meglio via whatsapp al 3396881717 (Gilberto), o 01528684.