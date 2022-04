Veglia di Pasqua a Biella, comunità in festa. Le parole del Vescovo: “Cristo è risorto”

Comunità di Biella in festa per gli appuntamenti pasquali. Ieri, 16 aprile, si è svolta la solenne veglia di Pasqua, alla presenza del vescovo Roberto Farinella.

Per l’occasione, ha postato un messaggio sui propri canali social: “Si rinnova in questa notte santissima l’annuncio piena di esultanza, l’acclamazione della Pasqua: “Cristo è risorto, Egli è veramente risorto!”. Questo annuncio non nasce da una infatuazione dei primi cristiani o da una tradizione senza fondamento. Quest’annuncio trae origine da un evento storico! Come abbiamo sentito nel Vangelo. Se nessuno ha potuto assistere alla resurrezione, tranne il Padre e gli angeli – abbiamo cantato nel preconio pasquale - molti hanno visto il Risorto. Dalla loro fede e dalla loro testimonianza, dai quaranta giorni che Cristo, dopo la resurrezione, ha passato apparendo sulla terra fino alla sua definitiva ascesa al Padre, trae origine la nostra fede, trasmessa a noi dagli Apostoli e da innumerevoli schiere di cristiani e di santi: tanto è vero che noi oggi proclamiamo con la stessa gioia di allora, anzi con una gioia moltiplicata: “Cristo è veramente risorto!”. Alleluia!”.

Alle 10 di oggi, 17 aprile, avrà luogo il Pontificale Solenne del Giorno di Pasqua e, alle 16, i Vespri Pontificali di Pasqua seguiti dalla tradizionale processione battesimale all’antico Battistero.