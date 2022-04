"Un semplice augurio di pace e di Buona Pasqua in questo tempo di difficoltà. Cristo è veramente risorto". Questo il messaggio che il vescovo di Biella Roberto Farinella ha voluto far pervenire alla nostra testata giornalistica, in occasione della festività della Pasqua. "Questo l'augurio - sottolinea - che giunge dalla Chiesa in ogni parte della Terra. Il vescovo ha il compito che questo annuncio arrivi nei cuori dei fedeli"

Di seguito il messaggio integrale di Monsignor Farinella