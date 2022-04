Biella, in Duomo le celebrazioni della Pasqua con il vescovo Farinella: “Pace portata da Gesù è un dono”

Grande partecipazione di fedeli in Duomo per le celebrazioni della Pasqua.

A officiare la funzione il vescovo di Biella Roberto Farinella che, sui propri canali social, ha pubblicato il seguente post: “Questo è il giorno che ha fatto il Signore (cfr. Sal 117,24), abbiamo ripetuto con gioia nel salmo. Sì, questa è l’opera del Signore: Egli ha fatto un giorno nuovo, nel quale il lutto, la morte non sono più. Questo è il giorno che ha fatto il Signore: giorno di vita, di santità, di amore. Colui che ha fatto tutte le cose, non agisce mai senza di noi: ha bisogno del nostro sì, della nostra libertà. A questo proposito a riguardo del dono della Pace che tutti invochiamo e cerchiamo, Papa Francesco pochi giorni fa, ricordava le parole di Gesù che dice: “vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la da il mondo, io la do a voi”. Il mondo ci dà una pace che è basata sulla forza delle armi. È la pace imposta tra una guerra e l’altra. La Pace, invece, portata da Gesù è un dono che tocca il cuore dell’uomo, che lo rende nuovo, che accetta la logica che per regnare bisogna prima imparare a servire, che non può esservi pace, se prima non ci si riconosce fratelli”.