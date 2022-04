26 gennaio, il Parlamento italiano istituisce la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini

Il 26 gennaio sarà a partire dal 2023 la giornata nazionale, a 80 anni esatti dalla Battaglia di Nikolajewka, dedicata agli Alpini. A corollario del 150 anniversario della fondazione del Corpo Militare e dopo mille peripezie è stato sancito un dato di fatto, ovverosia l’importanza degli Alpini sia in tempo di guerra che di pace per la nostra nazione.

Un sigillo di cui andare fieri e da mettere come orpello alla nostra storia patria fondativa. Purtroppo però non tutti hanno apprezzato questo tentativo, non ultimo in ordine di tempo lo storico Gianni Oliva che, dalle colonne della Stampa, ha parlato di occasione perduta e che sarebbe stato meglio non identificare come data quella di uno scontro bellico quale giornata dedicata al ricordo. Pur conservando un’ottima stima nei confronti di Oliva, voglio però dissentire. La campagna di Russia che vide i militari italiani impegnati al fianco della Wermacht prima con il Csir (con 65.000 uomini) e poi con l’Armir (229.000) rappresenta una delle disfatte maggiori per l’esercito italiano. Alla fine in quel teatro di guerra morirono più di 75.000 italiani tra scontri in prima linea, durante la ritirata, nelle marce del Davai, chiusi in vagoni piombati e nei 165 gulag sovietici spersi tra gli Urali e la Siberia. Per sfuggire alla cattura gli alpini prima resistettero per un mese sul Don poi nella lunga marcia verso la salvezza sfondarono l’accerchiamento sovietico a Nikolajewka.

Era l’ultimo scontro per aprirsi la via per la libertà, tra quella di morire in terra sconosciuta o ritornare verso gli affetti. Quello scontro, ancorché di guerra, rappresenta la caparbietà, la grinta, l’attaccamento e lo spirito di un gruppo che è sempre stato coeso, questa l’emozione che dovremo ricordare il prossimo 26 gennaio e tramandare alle giovani generazioni. Quella fu una battaglia di uomini, non vi furono storie singole di eroismo, ma uno scontro collettivo fatto da uomini che combattevano per il fratello al proprio fianco, per la voglia di sfuggire da quel teatro di guerra e dagli orrori di un conflitto che a est è sempre stato lotta di sterminio. L’alpino in guerra non è mai stato un fanatico nè il suo atteggiamento oggetto di azioni tali da meritare l’oblio.

Un corpo che nel momento della difficoltà sia in tempo di guerra che di pace ha saputo fare fronte comune e trovare le giuste leve di riscatto; questo il significato da trarre per ricordare “la giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini” e se non si è convinti si legga la ricca memorialistica sull’evento, un nome su tutti: “Noi soli vivi” di Carlo Vicentini, la crudezza del racconto unita all’esperienza reale dell’autore renderà ancora più immediata la portata della giornata che il Parlamento ha dedicato agli Alpini.