Premio Panathlon a Giulia Lamagna: “L’obiettivo? Andare al Mondiale”

La 59ª edizione del Premio Panathlon ha visto il riconoscimento assegnato e consegnato dal presidente Luca Monteleone nel convivio mensile di aprile, a Giulia Lamagna. Lamagna è la Campionessa italiana di boxe, categoria 54 chilogrammi, titolo conquistato lo scorso anno agli Assoluti vincendo la finalissima di Avellino contro Sharon Prisco ed è stata la più votata dalle socie e dai soci del cosiddetto senato sportivo biellese tra i nomi proposti in una cinquina finale.

Lamagna era accompagnata dal suo allenatore Massimo Scaglione che si è occupato di tracciare le linee guida tecniche di un boxeur dilettante, mentre la campionessa ha pennellato gli aspetti emozionali della nobile arte. «I colpi ricevuti fanno più male nella mente che al fisico perché in quei momenti l’adrenalina è tale che non si sentono nemmeno». La atleta della Boxing club Biella in carriera, tra pochi giorni compirà 24 anni, ha già fatto 82 incontri vincendone il 69 percento e perdendone solo il 27 e, i prossimi obiettivi, sono chiari.

Dice Scaglione: «Giulia cercherà quelle vittorie per accedere in un gruppo sportivo militare e già a fine mese dovremmo tornare sul ring», mentre Lamagna è categorica: «Andare al mondiale». In occasione della serata sono entrati due nuovi soci, Ezio Germanetti e Massimo Peraldo (nella foto con tutti i soci proponenti e il presidente Monteleone).