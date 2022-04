Porte aperte, è tornata la corsa di Pasqua della Podistica Vigliano

La tradizionale gara podistica non competitiva pre pasquale organizzata dalla Podistica Vigliano è tornata in strada oggi, sabato 16 aprile.

Questa 15° edizione, chiamata “Porte Aperte da Bardelle Pneumatici”, è stata organizzata in collaborazione proprio con il team Bardelle, e patrocinata dal comune di Vigliano Biellese.

Porte che da “Bardelle Pneumatici”, in via Milano 151, si sono aperte alle 16:30 per le iscrizioni, che sono state 151. Alle 18 la partenza del percorso di 6 km concluso in viale Rimembranza.

“Quest'anno siamo tornati alla grande – dice il presidente Podistica Vigliano Gennaro Albanese – con questa corsa che precede la Pasqua. Ringraziamo le 17 persone della Protezione Civile lungo il percorso, la Croce Rossa e la Croce di Malta. Tutti i partecipanti hanno avuto in omaggio una bottiglia di vino o una pianta a scelta"

A.S. Gaglianico 74 con 14 persone, G.S. Candelo e Podistica Bairese con 10, i primi tre gruppi più numerosi premiati.