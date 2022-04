Biella corsara a Latina e intravede la salvezza diretta

Biella mette una serie ipoteca per la permanenza nella serie A2 con una vittoria di grande peso specifico in quel di Latina al termine di una vera e propria battaglia sportiva che viste anche le sconfitte delle dirette concorrenti in classifica permetterà alla truppa di Zanchi di essere padrona del proprio destino nelle prossime due partite. Importante è non abbassare la guardia ma vista la partita contro Latina sembra abbastanza improbabile.

Biella parte molto forte e costringe Latina a una rincorsa che dura per tutto il primo tempo. Lo strappo iniziale 4 – 15 dopo i primi cinque minuti si fa sentire nelle gambe della squadra di Gramenzi. Alla sirena luna grazie a una prova super di Infante la bilancia pende ancora per Biella sopra di quattro punti. Ottima la performance di Porfilio ma è tutta la squadra che gira. Biella cala un po’ nel terzo e lascia le plance a disposizione dei laziali che prendono il sopravvento, ma nonostante l’abbrivio favorevole Latina va all’ultimo riposo sopra solo di uno.

Qui il gioco si fa duro ma l’Edilnol ha il merito, a parte i tanti liberi sbagliati, di mantenere la calma e di condurre in porto un successo che vale tantissimo. Il 77 a 73 finale è il frutto di un collettivo che è cresciuto tanto nella stagione e che sta esprimendo le sue potenzialità in questo finale. Chapeaux.

Latina vs Biella 73 – 77 (12 – 18; 34 – 38; 57 – 56)

Benacquista Assicurazioni Latina: Giordano Durante 5, Marco Passera 8, Giovanni Veronesi 15, Aristide Mouaha 9, Darryl Joshua Jackson 2, Terry Henderson 10, Davide Bozzetto 3, Todor Radonjic 4, Abdel Fall 17, Matteo Ambrosin n.e. All.: Franco Gramenzi.

Edilnol Pallacanestro Biella: Jacopo Soviero, Gianmarco Bertetti 3, Luca Infante 16, Carlo Porfilio 12, Tommaso Bianchi 8, Luca Vincini n.e., Matteo Pollone 8, Alessandro Morgillo 9, Kenny Hasbrouck 13, Steven Davis 8. All.: Andrea Zanchi.

Tiri Liberi Latina 21/29 Biella 17/29 Rimbalzi Latina 42 Biella 39 Assist Latina 13 Biella 12