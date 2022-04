Nuova location per la Giornata Diocesana dei Ragazzi: da questo anno preghiere ma anche festa a Oropa

Dalla nuova location, al Monsignor Vescovo, al fatto che si farà comunque anche in caso di pioggia. Sono davvero molte le novità di questa nuova edizione della Giornata Diocesana dei Ragazzi che tradizionalmente veniva organizzata a Muzzano e torna dopo 4 anni di assenza.

La data è fissata, sarà martedì. Il 19 torna la Giornata Diocesana dei Ragazzi che si terrà a Oropa, non a Muzzano. A entrare nel dettaglio è il responsabile dell'evento, Don Luca Bertarelli: "Già nel 2020 si era pensato di organizzarla a Oropa inserendo l'evento del programma di quelli verso l'Incoronazione. Poi era saltata per via dal Covid e per la pioggia gli anni dopo. A Muzzano non è inoltre più disponibile la stessa area, dunque Oropa è la scelta migliore e ci saranno tante altre novità".

Prima fra tutte, sarà la prima volta per Monsignor Vescovo Roberto: "L'ultima edizione era ancora stata fatta con Monsignore Vescovo Gabriele - continua Don Luca - . Quindi anche a Monsignor Vescovo Roberto lo dobbiamo. E poi si potrà fare anche in caso di pioggia. Posto dove mettersi al riparo ce n'è sia per mangiare che per ballare al ritmo della band che è sempre quella di Muzzano. Se il tempo dovesse essere brutto il problema sarebbe solo per i giochi del pomeriggio, ma speriamo che non sia così. Non vediamo l'ora di farlo, ci sono tanti ragazzi che non hanno mai visto questa festa. Quattro anni senza sono tanti. Speriamo che vengano in tanti. E' un po' una scommessa ma ci crediamo, il Vescovo Roberto in prima persona".

Don Luca ci tiene in particolar modo a ringraziare lo staff della Giornata: "Ci sono studenti delle superiori e dell'università che stanno lavorando tantissimo per questo evento. Li ringrazio davvero. Ci mettono molta passione e competenza".

In particolare, il programma prevede il momento di preghiera fuori dalla basilica antica, pranzo al sacco dove si vuole e musica e giochi fuori dalla basilica nuova.