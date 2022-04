Vedono alcune palme a fuoco e lanciano l’allarme. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 16 aprile, a Candelo: non sono ancora note le cause che hanno portato all’incendio ma, in breve tempo, è stato domato dalle squadre dei Vigili del Fuoco, intervenute tempestivamente sul posto. In seguito, l’area è stata bonificata e messa in sicurezza.