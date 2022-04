Biella, tamponamento tra due auto in via Cottolengo (foto di repertorio)

Tamponamento a Biella tra due auto. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 14 aprile, in via Cottolengo. Fortunatamente nessuno dei due conducenti è rimasto ferito nell’impatto, solo danni ai mezzi. Sul posto anche la Polizia locale di Biella per i rilievi di rito.