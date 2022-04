Anziana non sente la sirena e resta bloccata dentro il cimitero di Biella (foto di repertorio)

Brutta disavventura per un’anziana di Biella. Stando alle informazioni raccolte, la signora è rimasta bloccata per diversi minuti all’interno del cimitero centrale della città. Non avrebbe sentito gli avvisi e le sirene che preannunciavano la chiusura dei cancelli.

La donna non si è persa d’animo e ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto gli agenti di Polizia locale e il custode del campo santo che hanno provveduto a liberare la pensionata. Quest’ultima era visibilmente agitata ma stava bene. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 16 aprile.