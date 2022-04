Questa mattina, 16 aprile, si è tenuto l’ultimo saluto a Margherita Meraviglia, mancata ieri all’affetto dei suoi cari all’età di 81 anni. La donna era molto conosciuta a Biella: per anni, infatti, è stata titolare di uno storico negozio di confezioni e abbigliamento in via Torino. La notizia ha profondamente addolorato il commercio locale.

I funerali, affidati all’Impresa Funebre Oropa, hanno avuto luogo nella chiesa parrocchiale di San Paolo.