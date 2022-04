Biella: nuovo look per Piazza del Monte

Nuovo look per Piazza del Monte a Biella. E a idearlo saranno i ragazzi del Liceo Sella di Biella, nell’ambito del progetto “Educativa di strada per la sicurezza urbana”.

In particolare, la Piazza sarà abbellita da sei murali realizzati dagli alunni dell'indirizzo Liceo Artistico. Dei bozzetti sono già stati sottoposti alla giuria di qualità che ne ha scelti 12; tra questi su Instagram si potranno votare i sei che più piacciono.

In che modo? Ogni giorno la scuola pubblicherà un post con un disegno, ovviamente anonimo; le sei tavole più votate saranno riprodotte su pannelli esterni in piazza del Monte.

La giuria di qualità è composta dal dottor Vincenzo Alastra, psicologo dell’Asl Biella, da Don Piero Grosso, parroco di San Cassiano, dal professor Giuseppe Vaccaro, writer professionista, e dalla dottoressa Emanuela Colucci di @informagiovani_biella.