San Teonesto, prosegue la raccolta fondi per il restauro

Prosegue la campagna di crowdfunding per supportare il progetto di restauro di San Teonesto, chiesa sconsacrata di proprietà del Comune di Masserano, adiacente alle scuole comunali. Intanto, in occasione dell’apertura di Pasquetta del Polo Museale Masseranese, lunedì 18 aprile si potrà visitare il Museo del Principato di Masserano seguendo tre turni visita e scoprire anche la Chiesa di San Teonesto.

Il primo turno partirà alle ore 14:30; il secondo alle 15.30; il terzo alle 16:30

Durante il percorso guidato si visiterà il Palazzo dei Principi, decorato con strabilianti stucchi e affreschi del XVII sec. Si proseguirà per il borgo storico fino a giungere all’ex Chiesa di San Teonesto, ora cantierata per il progetto di restauro del Polo Museale, dove verranno illustrati i lavori compiuti finora nel primo lotto, sarà un’occasione per ammirare gli affreschi riemersi nella facciata illustranti santi francescani.

Sarà anche possibile vedere i lavori terminati del primo lotto del progetto di restauro: oltre alle superfici di facciata, è stata eseguita anche la riqualificazione del sagrato e la ripassatura dei faldali e dei coppi di copertura.

Per info e prenotazioni ai turni rivolgersi ai seguenti contatti:

345/5126696 – associazionedonbarale@gmail.com

www.polomusealemasseranese.it